Dopo le violenze di Torino, la sinistra si divide. Le tensioni aumentano e le richieste di chiarezza si fanno sentire. Alcuni leader chiedono di mettere fine alle ambiguità, mentre altri cercano di mantenere un tono più fluido. La situazione resta calda e aperta a sviluppi.

Aria pesante a sinistra dopo le violenze andate in scena a Torino negli scorsi giorno. “Quanto accaduto dimostra che non si può ridurre e semplificare il tema della violenza organizzata e dell'antagonismo all'occupazione di un immobile che è vuoto e murato da più di un mese. Pensiamo fosse doveroso provare a riportare nel perimetro della legalità quell'immobile occupato da quasi 30 anni. Un percorso difficile che andava provato. Siamo amareggiati dall'esito negativo del progetto”, quanto afferma, in una intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo precisando che riguardo al centro sociale Askatasuna "l'amministrazione comunale è al lavoro perché quell'immobile torni nella disponibilità della città a fini pubblici e per il quartiere e non resti chiuso e abbandonato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La sinistra si spacca dopo le violenze a Torino. "Basta ambiguità", l'ultimatum ad Avs

Dopo le violenze di Askatasuna a Torino, arriva anche la denuncia di Marco Grimaldi, deputato di Avs.

Il rilascio dell'imam Mohamed Shahin, condannato per aver tenuto prediche in italiano, ha suscitato un acceso dibattito politico e sociale a Torino.

