Un’aggressione a un poliziotto in piazza ha acceso i riflettori sulla manifestazione di solidarietà per Askatasuna. Gli antagonisti hanno preso di mira le forze dell’ordine, suscitando reazioni forti tra i presenti e tra i politici. Per la prima volta, praticamente tutti i partiti si sono uniti nel condannare l’episodio, dimostrando una compattezza rara in un clima spesso diviso.

L' aggressione al poliziotto da parte degli antagonisti in piazza per la solidarietà ad Askatasuna ha scosso molti e, almeno per una volta, c'è stata una doverosa compattezza da parte di tutto l'arco parlamentare. Una unità di posizionamento dovuta davanti alle martellate, alla violenza barbara degli antagonisti, troppo spesso coccolati dalla sinistra, quasi giustificati in alcune occasioni e, in un certo senso, deresponsabilizzati anche per quanto accaduto ieri. Molte polemiche si sono concentrate sulla presenza in corteo di esponenti del M5s e, soprattutto, di Avs, in particolare del vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, non nuovo a manifestazioni di questo tipo.

© Ilgiornale.it - "Senza lo sgombero di Askatasuna...". L'assurda teoria del parlamentare di Avs

Askatasuna, la questione legata allo sgombero, continua a suscitare discussioni politiche e sociali.

A Torino, le tensioni sono esplose dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, portando a proteste violente e scontri tra attivisti e forze dell'ordine.

Sgombero all’ex scuola di Quinzano: in città si riapre il confronto sull'emergenza abitativaDure critiche da sinistra e dal mondo associativo, mentre il Pd ringrazia Tommasi per aver trovato una sistemazione alle persone prive di alternative: «Il sindaco ha coniugato legalità e umanità» ... veronasera.it

Lo spezzone di violenti che si stacca dal corteo, la guerriglia, i feriti: il punto sugli scontri di TorinoUna marea umana ha manifestando per le strade del centro di Torino per il corteo nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, ma anche contro il governo Meloni, la guerra, la ... quotidianopiemontese.it

Sigfrido Ranucci sugli scontri a Torino in seguito del corteo per lo sgombero di Askatasuna a #inaltreparole #la7 #massimogramellini #sigfridoranucci #torino #askatasuna #meloni - facebook.com facebook

Vergognose le immagini da Torino: i “manifestanti” vs lo sgombero di Askatasuna agiscono come terroristi. Un agente preso a martellate. Strade messe a ferro e fuoco. Chi, a partire dal sindaco di Torino, ha difeso il centro sociale per anni chieda scusa: avete x.com