Evento farina nero d' Aban
Il 25 aprile, alla Fiera di San Marco, si terrà la presentazione della Farina Nero D’Abano proprio davanti al Panificio Ghion. L’evento vedrà la partecipazione del produttore Alberto Zambon, che illustrerà le caratteristiche di questa eccellenza proveniente dai Colli Euganei. La manifestazione offre l’occasione di conoscere da vicino questa varietà di farina e il suo processo di produzione.
Scopri la Farina Nero D’Abano il 25 aprile alla Fiera di San Marco! Proprio davanti allo storico Panificio Ghion, presenteremo un’eccellenza dei Colli Euganei con il produttore Alberto Zambon. «Vieni a scoprire i segreti di questa farina integrale ai grani antichi (Timilia), a basso contenuto di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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