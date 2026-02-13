Tartufo | gusto e tradizione ’Nero Norcia’ l’evento
A Norcia, nella piazza principale, è arrivato il primo carico di tartufi neri provenienti dalle foreste dell’Umbria, pronti a essere protagonisti dell’evento ‘Nero Norcia’. La manifestazione, che si terrà questo fine settimana, nasce dalla volontà di valorizzare la tradizione locale e contrastare le difficoltà del settore, colpito dalla crisi delle ultime stagioni. Un dettaglio che distingue questa edizione è la presenza di esperti provenienti da altre regioni italiane, pronti a condividere tecniche di ricerca e riconoscimento del tartufo.
di Daniele Minni Anche l’Umbria ha il suo ’oro nero’. Non è il petrolio, ma il tartufo e Norcia si prepara a celebrarlo in grande stile. Mostra mercato, showcooking e degustazioni, spettacoli e concerti, ma anche premiazioni sportive, approfondimenti e convegni sulla ricostruzione post sisma. Sono gli ingredienti della 62ª edizione di ’ Nero Norcia ’, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato, che si terrà in due diversi fine settimana, 20-22 febbraio e 28 febbraio-1 marzo. Dopo dieci anni dal sisma che ha messo in ginocchio tutto il centro Italia, i visitatori ritroveranno la Basilica di San Benedetto, restituita alla cittadinanza già ad ottobre scorso e simbolo ’indistruttibile’ di una Norcia che festeggia la rinascita anche nel segno del tartufo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nero Norcia numero 62: il tartufo porta alla ribalta nazionale la città
Norcia torna alla ribalta con il suo tartufo nero.
Nero Norcia, le date dell'edizione 2026
Contenuti correlati
Nero Norcia, il tartufo rilancia la città
Argomenti discussi: Tartufo: gusto e tradizione ’Nero Norcia’, l’evento; Il Tartufo Nero del Cuneese incontra il mare a Sanremo: un viaggio di sapori tra Alpi e Riviera [VIDEO E FOTO]; Torna Nero Norcia: il tartufo nero pregiato riporta la città alla ribalta nazionale; Il profumo del tartufo sul Mediterraneo: Saint-Jean-Cap-Ferrat celebra il suo oro nero.
Gusto, cibo e... tartufo. Tre giorni di buona tavolaTre giorni di gusto, buon cibo e naturalmente tartufo. La piccola frazione di La Serra di San Miniato, comune capoluogo... Tre giorni di gusto, buon cibo e naturalmente tartufo. La piccola frazione di ... quotidiano.net
Gusto, premi e mostre nella fiera del tartufo bianco di AcqualagnaOtto giornate di incontri, laboratori, cooking show, ricerca del tartufo, mostre, spettacoli, premi e scambi culturali con altri paesi europei. Ha preso il via la 60/a Fiera internazionale del tartufo ... ansa.it
Nero di Norcia – 62ª edizione è arrivato! Profumo di tartufo nero pregiato, sapori autentici e prodotti tipici umbri ti aspettano! 20–22 febbraio | 27 febbraio – 1 marzo Vivi l’esperienza al meglio soggiornando presso il nostro Agriturismo, immerso nella nat - facebook.com facebook
Si avvicina la partenza della nuova edizione di Nero Norcia. Partenza prevista il prossimo 20 febbraio. Qui il servizio per il Tg Umbria youtu.be/bDAN641tQ24si… @ComuneNorcia @RegioneUmbria #tartufo #food #norcia x.com