Tartufo | gusto e tradizione ’Nero Norcia’ l’evento

A Norcia, nella piazza principale, è arrivato il primo carico di tartufi neri provenienti dalle foreste dell’Umbria, pronti a essere protagonisti dell’evento ‘Nero Norcia’. La manifestazione, che si terrà questo fine settimana, nasce dalla volontà di valorizzare la tradizione locale e contrastare le difficoltà del settore, colpito dalla crisi delle ultime stagioni. Un dettaglio che distingue questa edizione è la presenza di esperti provenienti da altre regioni italiane, pronti a condividere tecniche di ricerca e riconoscimento del tartufo.

di Daniele Minni Anche l’Umbria ha il suo ’oro nero’. Non è il petrolio, ma il tartufo e Norcia si prepara a celebrarlo in grande stile. Mostra mercato, showcooking e degustazioni, spettacoli e concerti, ma anche premiazioni sportive, approfondimenti e convegni sulla ricostruzione post sisma. Sono gli ingredienti della 62ª edizione di ’ Nero Norcia ’, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato, che si terrà in due diversi fine settimana, 20-22 febbraio e 28 febbraio-1 marzo. Dopo dieci anni dal sisma che ha messo in ginocchio tutto il centro Italia, i visitatori ritroveranno la Basilica di San Benedetto, restituita alla cittadinanza già ad ottobre scorso e simbolo ’indistruttibile’ di una Norcia che festeggia la rinascita anche nel segno del tartufo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

