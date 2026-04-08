Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà l’ultimo spettacolo della stagione, con la presenza di Maria Pia Timo in scena con “Una donna di prim’ordine”. La comica e attrice si esibirà nel suo spettacolo, portando sul palco la sua comicità caratteristica. L’evento si terrà il 8 aprile 2026 e rappresenta il finale di una serie di rappresentazioni teatrali nella struttura.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Maria Pia Tim o al Verdi con “Una donna di prim’ordine” Ultimo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con l’irresistibile comicità dell’attrice, comica e cabarettista Maria Pia Timo. Il Teatro Verdi di Monte San Savino si prepara a chiudere il sipario sulla stagione teatrale 202526 con l’atteso incontro con Maria Pia Timo, una delle figure più riconoscibili della comicità italiana degli ultimi decenni, e il suo irresistibile “Una donna di primordine. Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito”. L’appuntamento è fissato per martedì 14 aprile con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine”

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