Maria Pia Timo al Verdi con Una donna di prim’ordine
Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà l’ultimo spettacolo della stagione, con la presenza di Maria Pia Timo in scena con “Una donna di prim’ordine”. La comica e attrice si esibirà nel suo spettacolo, portando sul palco la sua comicità caratteristica. L’evento si terrà il 8 aprile 2026 e rappresenta il finale di una serie di rappresentazioni teatrali nella struttura.
Arezzo, 8 aprile 2026 – Maria Pia Tim o al Verdi con “Una donna di prim’ordine” Ultimo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con l’irresistibile comicità dell’attrice, comica e cabarettista Maria Pia Timo. Il Teatro Verdi di Monte San Savino si prepara a chiudere il sipario sulla stagione teatrale 202526 con l’atteso incontro con Maria Pia Timo, una delle figure più riconoscibili della comicità italiana degli ultimi decenni, e il suo irresistibile “Una donna di primordine. Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito”. L’appuntamento è fissato per martedì 14 aprile con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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