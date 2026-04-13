Un viaggio tra ormoni tacchi e nuove consapevolezze | Maria Pia Timo a teatro con Donne in bilico

Una rappresentazione teatrale affronta il tema delle sfide quotidiane delle donne, mescolando elementi simbolici come tacchi e ormoni. La pièce mette in scena le difficoltà di mantenere l’equilibrio tra emozioni, corpi e ruoli sociali, chiamando in causa le esperienze di chi si confronta con cambiamenti e consapevolezze crescenti. La performance si svolge in un teatro, coinvolgendo il pubblico con immagini e simbolismi legati alla vita di tutti i giorni.

C’è un momento nella vita in cui l’equilibrio diventa un’arte quotidiana. Un passo dopo l’altro, come su un filo sottile, tra tacchi che traballano e ormoni che fanno le bizze. È proprio da qui che nasce “Donne in bilico”, lo spettacolo in programma venerdì 15 maggio, dalle ore 21, al Teatro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine”Arezzo, 8 aprile 2026 – Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine” Ultimo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino... Le parole della parità: tra pregiudizi e nuove consapevolezzeTra noi giovani è emerso un problema: la scarsa conoscenza del reale significato di termini come “maschilismo” e “femminismo”.