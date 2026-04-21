Un ragazzo rumeno di 17 anni, residente in provincia di Terni e già coinvolto in vari reati ad Acqui Terme, è stato arrestato domenica 19 aprile 2026 nei Paesi Bassi. L’adolescente era sfuggito alla cattura mentre si trovava a bordo di un autobus a Torino. La sua fuga si è conclusa con l’arresto da parte delle forze dell’ordine locali, che hanno collaborato con le autorità olandesi per rintracciarlo.

Un diciassettenne di nazionalità rumena, residente in provincia di Terni e già coinvolto in diversi illeciti nel territorio di Acqui Terme, è stato catturato domenica 19 aprile 2026 nei Paesi Bassi. Il giovane era fuggito lo scorso 12 aprile dal centro di prima accoglienza situato presso il carcere minorile di Torino, all’incrocio tra via Berruti e Ferrero con corso Unione Sovietica, dopo aver sottratto le chiavi della struttura e aver superato il muro perimetrale. Dalla fuga transfrontaliera alla cattura nei Paesi Bassi. Il percorso del minorenne si è concluso grazie all’intervento delle forze dell’ordine olandesi, che hanno individuato il soggetto attraverso i protocolli di ricerca attivati nell’area Schengen.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Evaso da Torino via bus: preso nei Paesi Bassi il diciassettenne

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