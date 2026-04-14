Come i Paesi Bassi stanno gestendo il rischio Cina nei chip

Nel 2024, il governo olandese ha deciso di intervenire sulla questione dei chip prodotti dall’azienda Nexperia, specializzata in componenti utilizzati nell’auto, nell’elettronica e nei sistemi industriali. La decisione arriva a seguito delle preoccupazioni crescenti riguardo alla dipendenza tecnologica dalla Cina e ai possibili rischi associati a questa relazione commerciale. La vicenda segna un cambio di passo nelle strategie di gestione del rischio nel settore dei semiconduttori.

Il caso Nexperia, produttore di chip ad alto volume utilizzati soprattutto nell’industria automobilistica, nell’elettronica di consumo e nei sistemi industriali, ha segnato nel 2024 un punto di svolta nell’attenzione del governo olandese ai rischi legati alla dipendenza tecnologica dalla Cina. Ma prima che il dossier Nexperia diventasse uno dei simboli della nuova postura dell’Aja sulla sicurezza economica, un precedente meno noto aveva già tracciato la stessa traiettoria: quello di Ampleon, chipmaker con sede a Nijmegen attivo nei semiconduttori per l’amplificazione dei segnali radio. Secondo un’inchiesta del Financieele Dagblad, già nel...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Come i Paesi Bassi stanno gestendo il rischio Cina nei chip La rassegna DocuDonna vola nei Paesi Bassi. Marconi: "Grande onore"MASSA MARITTIMA Il film festival DocuDonna, dedicato ai documentari diretti da registe, che da sette anni si svolge a Massa Marittima, vola nei Paesi... Aviaria, trovati anticorpi in una mucca nei Paesi Bassi: prima volta fuori dagli Usa(Adnkronos) – La spia rossa si è accesa dopo la morte di un gatto, che due giorni prima era risultato positivo all'influenza aviaria. Argomenti più discussi: Qualificazioni EHF EURO 2026: l'Italia affronta i Paesi Bassi a Giugliano in Campania (diretta Sky Sport Arena e YouTube); Esc nei Paesi Bassi sul volontariato, attività pratiche e crescita per 2 mesi; Tesla ottiene in Olanda il primo via libera europeo per la guida autonoma supervisionata; Tesla, via libera nei Paesi Bassi per il Full Self-Driving (Supervised): primo passo verso l’Europa. L'Ambasciatore d'Ucraina in Italia, Ihor Brusylo, ha incontrato l'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Michael Stibbe Nel corso dell'incontro gli Ambasciatori hanno discusso le prospettive di rafforzamento della cooperazione tra l'Ucraina e i P x.com Nei Paesi Bassi arriva il primo via libera al sistema “Full Self-Driving”, dopo oltre 1,6 milioni di km di test. L’Europa dice sì, ma con condizioni molto più rigide rispetto agli USA: il conducente deve restare sempre vigile, controllato anche da telecamere interne # facebook