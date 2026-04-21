Evade dai domiciliari in scooter ma incontra i carabinieri che lo denunciano

Un uomo di 44 anni, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre percorreva le strade a bordo di uno scooter. Nonostante fosse sottoposto a restrizioni, ha deciso di uscire di casa e fare una passeggiata, ma è stato fermato dai carabinieri. L’uomo è stato quindi denunciato per evasione.