Evade dai domiciliari a San Felice donna arrestata dai carabinieri

Una donna agli arresti domiciliari a San Felice sul Panaro è stata sorpresa fuori dalla sua casa e arrestata dai carabinieri. Era appena evasa, nonostante le restrizioni, e questa volta non è riuscita a evitare i controlli. I militari l’hanno trovata in strada e l’hanno portata in caserma per le formalità di rito.

Ennesima violazione, arresto e conferma dei domiciliari. Protagonista una donna arrestata dai carabinieri di San Felice sul Panaro in flagranza di reato, sorpresa all'esterno dell'abitazione in cui era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. La pronta segnalazione di un'operatrice socio-sanitaria aveva consentito ai militari di giungere immediatamente sul posto e rintracciare la donna nel sottotetto, con la disponibilità di un cacciavite e di una pinza pieghevole. Era scattato l'obbligo di firma, provvedimento più volte violato tanto che, il 23 gennaio, il Tribunale di Modena aveva emesso un'ordinanza sostitutiva, disponendo nei suoi confronti la misura più restrittiva degli arresti domiciliari.

