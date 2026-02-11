Sassuolo | la Croce Rossa sceglie l' esperienza del dottor Barchetti È il nuovo Direttore Sanitario

La Croce Rossa del Distretto Ceramico ha scelto il dottor Barchetti come nuovo Direttore Sanitario. Si tratta di un passo importante per rafforzare l’organizzazione locale, grazie alla sua esperienza nel settore. Da oggi, la sanità nella zona avrà un volto di maggiore competenza e stabilità.

Già responsabile della Medicina d'Urgenza all'Ospedale e Cavaliere della Repubblica per l'impegno Covid. Coordinerà le attività anche su Maranello, Formigine e Fiorano Un nome di rilievo per la sanità locale entra nella governance della Croce Rossa Italiana del Distretto Ceramico. Il Comitato di Sassuolo ha ufficializzato la nomina del dottor Marco Barchetti come nuovo Direttore Sanitario, affidando la guida tecnica dell'associazione a un professionista che conosce a fondo le dinamiche del soccorso territoriale. Barchetti, attuale responsabile della struttura semplice di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Sassuolo, è una figura ben nota in città non solo per la sua specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza, ma anche per il ruolo cruciale svolto durante l'emergenza pandemica, impegno che nel 2021 gli è valso il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Sassuolo Croce Rossa A Francavilla il Convegno nazionale del personale sanitario della Croce Rossa Brescia piange il dottor Armido Quadri, ex primario e direttore sanitario Brescia piange il dottor Armido Quadri, ex primario e direttore sanitario. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sassuolo Croce Rossa Argomenti discussi: E’ il dott. Marco Barchetti il nuovo Direttore Sanitario del Comitato CRI di Sassuolo; Milan, torna di moda la maglia 'lucida': la 4^ divisa sarà in due versioni. FOTO. E’ il dott. Marco Barchetti il nuovo Direttore Sanitario del Comitato CRI di SassuoloLa Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo annuncia la nomina del dottor Marco Barchetti, specialista in Medicina d’Emergenza Urgenza e responsabile della struttura semplice di Medicina d’Urgenza ... sassuolo2000.it Santa Marinella – Croce Rossa, la sala prelievi intitolata a Fabio Morolli: commozione a Santa SeveraPochi giorni fa la commovente cerimonia per ricordare la figura storica del comitato locale scomparsa al seguito di un tragico incidente SANTA SEVERA – Una c ... etrurianews.it Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross - facebook.com facebook Nate ufficialmente il 9 febbraio del 1908, con l’inaugurazione della scuola per infermiere presso l’Ospedale Militare del Celio a Roma, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana hanno attraversato la Storia d’Italia mantenendo intatto il loro spirito di se x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.