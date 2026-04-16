Lee Cronin – La Mummia recensione | un horror che non ha paura di essere estremo

Il nuovo film diretto dal regista si distingue per aver eliminato ogni elemento romantico legato alla figura classica della mummia, concentrandosi su un'interpretazione più oscura e violenta. La pellicola si presenta come un horror che non teme di spingersi oltre, con scene e immagini intense che si fondono con un’atmosfera misteriosa. La narrazione si sviluppa attraverso un’esagerazione scenica che rafforza il tono inquietante della storia.

Il regista azzera ogni venatura romantica da una delle figure cinematografiche più citate, costruendo un'opera oscura in cui l'esagerazione scenica trova forza nella traccia mystery. Funziona. Lee Cronin ha un'idea di cinema talmente radicata e preponderante che, a ragione, ha scelto di sottolineare la propria firma fin dal titolo ufficiale. Una scelta che accomuna pochissimi registi - in questo caso, autori -, consci di indirizzare lo spettatore verso una visione il più possibile originale. E non era facile "svecchiare" un brand orrorifico come quello della mummia che, nel corso degli anni, è stato spesso rivisto e declinato secondo forme e linguaggi diversi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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