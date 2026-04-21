Eurospin Tirrenica è in stato di agitazione Ad Arezzo 6 store e 150 addetti

I dipendenti di Eurospin Tirrenica hanno avviato uno stato di agitazione, coinvolgendo sei punti vendita nell'area di Arezzo e un totale di 150 lavoratori. L'azienda gestisce circa 60 negozi nella provincia di Arezzo e in tutta la Toscana, impiegando complessivamente circa 2.000 persone nella regione. La protesta riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle relazioni sindacali.

Stato di agitazione per i dipendenti di Eurospin Tirrenica. Il marchio conta circa 2000 addetti in Toscana e una sessantina di punti vendita, è presente anche nell'Aretino dove ci sono 6 store (tra cui quello più grande ad Arezzo) dove lavorano 150 addetti. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Eurospin: stato di agitazioneA Colle le lavoratrici e i lavoratori di Eurospin Tirrenica sono in stato di agitazione. Tensione in una comunità per minori ad Arpaia: 18enne in stato di agitazioneApprensione nel primo pomeriggio di oggi ad Arpaia, all’interno di una comunità per minori stranieri non accompagnati, dove un giovane ospite ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eurospin: stato di agitazione; Colle val d’Elsa: dipendenti di EUROSPIN TIRRENICA in stato di agitazione. FILCAMS CGIL denuncia: condizioni di lavoro sempre più difficili. Sicurezza a rischio: bancali fuori norma, incidenti sfiorati più volte.; Colle: emergenza lavoro. Assemblea dipendenti dei supermercati Eurospin; Eurospin | stato di agitazione. Agitazione per 2mila lavoratori di Eurospin TirrenicaTOSCANA: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil proclamano la protesta e chiedono un incontro risolutivo: interessati una sessantina di punti vendita ... toscanamedianews.it Eurospin Tirrenica, in Toscana i sindacati proclamano lo stato di agitazioneFilcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Toscana dichiarano lo stato di agitazione in tutti i punti vendita Eurospin Tirrenica della Toscana (marchio che ... gonews.it Lavoratrici e lavoratori di EUROSPIN TIRRENICA di Colle Val d’Elsa in stato di agitazione, FILCAMS CGIL Siena: “SE QUESTO E' LAVORO…!”. Siena, 11.04.2026 - A Colle di Val d’Elsa le lavoratrici e i lavoratori di Eurospin Tirrenica sono in stato di agitazion - facebook.com facebook