Eurospin | stato di agitazione

A Colle di Val d'Elsa, le dipendenti di Eurospin Tirrenica hanno avviato uno stato di agitazione. La decisione è stata comunicata dalla FILCAMS CGIL di Siena, che denuncia trasferimenti imposti senza motivazioni valide. Secondo il sindacato, tali spostamenti sarebbero in contrasto con le normative in vigore. La situazione riguarda il personale coinvolto in questa procedura e la risposta dell'azienda è ancora da verificare.

A Colle le lavoratrici e i lavoratori di Eurospin Tirrenica sono in stato di agitazione. A comunicarlo una nota di FILCAMS CGIL Siena "Trasferimenti imposti senza motivazioni valide, in violazione delle norme – afferma la nota –. Condizioni di lavoro sempre più difficili. Sicurezza a rischio: bancali fuori norma, incidenti sfiorati più volte". Ed ancora: "La Filcams Cgil di Siena e la RSU denunciano inoltre gravi criticità in materia di salute e sicurezza nei punti vendita. In particolare i bancali delle merci non rispettano le altezze previste dalla normativa vigente, generando situazioni di rischio concreto per i lavoratori. Esistono riscontri documentati di episodi in cui i bancali si sono ribaltati: solo per circostanze fortuite non si sono verificate conseguenze gravi per il personale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eurospin: stato di agitazione Ast, lavoratori somministrati in stato di agitazioneIn stato di agitazione i lavoratori dipendenti dell'Agenzia lavoro Temporary Spa e impiegati in missione all'Ast Sicilia. Floramiata, resta lo stato di agitazioneFumata "grigia" dopo l’incontro tra sindacati e dirigenti della Floramiata di Piancastagnaio.