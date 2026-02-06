Tensione ad Arpaia, nel primo pomeriggio di oggi, quando un ragazzo di 18 anni ospite di una comunità per minori stranieri si è messo in agitazione. La situazione ha creato preoccupazione tra gli operatori e gli altri giovani presenti. Sul posto sono arrivati gli operatori della struttura e le forze dell’ordine, che hanno cercato di calmare il giovane e di gestire la situazione. Per ora, non si registrano conseguenze gravi, ma resta alta l’attenzione sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Apprensione nel primo pomeriggio di oggi ad Arpaia, all’interno di una comunità per minori stranieri non accompagnati, dove un giovane ospite ha manifestato un forte stato di agitazione. Il ragazzo, 18enne di nazionalità tunisina, ha improvvisamente dato in escandescenze, minacciando gesti di autolesionismo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio, disposto per tutelarne la salute e riportarlo in una condizione di tranquillità. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tensione in una comunità per minori ad Arpaia: 18enne in stato di agitazione

A Vallo della Lucania si sono verificati momenti di tensione a causa di un giovane in stato di agitazione, come riportato da SET TV.

