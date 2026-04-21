Europei di lotta | amaro esordio per l’Italia solo Sotnikov resiste

A Tirana sono iniziati i Campionati Europei di lotta, con l’Italia che ha affrontato una prima giornata difficile. Solo il lottatore Sotnikov è riuscito a passare il turno, mentre gli altri componenti della squadra non sono riusciti a ottenere risultati positivi. La competizione prosegue con le varie categorie in programma, in attesa di sviluppi sui match successivi.

Tirana apre i cancelli dei Campionati Europei di lotta con un bilancio amaro per la delegazione italiana. Il primo giorno di competizioni, interamente dedicato alla disciplina greco-romana, vede l'uscita di scena immediata dei tre azzurri impegnati nel tabellone, che perdono ogni possibilità di ripescaggio dopo le battaglie nelle fasi eliminatorie. L'unica luce nella giornata buia di Tirana Il fronte italiano registra una prestazione complessiva negativa, con un unico segnale positivo che arriva .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europei di lotta: amaro esordio per l’Italia, solo Sotnikov resiste Notizie correlate PfP lotta ma è sconfitta . Biondi, esordio amaroLa Pallacanestro Femminile Prato perde una bella occasione per muovere la classifica. Badminton, esordio amaro per Gianna Stiglich: l’azzurra va subito fuori agli EuropeiSi esaurisce la presenza dell’Italia agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Europei Formula Wing, argento per Maddalena Spanu nelle acque di Napoli; Europei Judo 2026: sorteggio insidioso per gli azzurri a Tbilisi. Lotta, prima giornata negativa per l’Italia agli Europei. Eliminati i tre azzurri della greco-romanaVa in archivio con un bilancio sicuramente negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Europei di lotta 2026, primo grande ... oasport.it Lotta: Tirana ospita gli Europei, gli azzurri convocati per l'esame continentale in AlbaniaRiflettori accesi sulla capitale albanese dove, dal 20 al 26 aprile, andranno in scena i Campionati Europei Seniores di Lotta. Le materassine della Sports Hall Feti Borova, all'interno dell'Olympic ... napolimagazine.com Arriva ancora una medaglia dai Campionati Europei di Sollevamento Pesi. A conquistarla il nostro Sergio Massidda, nella categoria -65 kg. Dopo i tre nulli nella prova di strappo, l'Azzurro si riscatta nello slancio e, sollevando 171 kg, si regala una medaglia di facebook Bellandi nella storia, Pirelli rende grande l’Italia: istantanee dagli Europei di judo x.com