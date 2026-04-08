Badminton esordio amaro per Gianna Stiglich | l’azzurra va subito fuori agli Europei

L’Italia chiude anzitempo la partecipazione ai Campionati Europei di badminton 2026. La giocatrice italiana, Gianna Stiglich, è uscita al primo turno della competizione, terminando così la sua corsa nel torneo. La prestazione si è conclusa con una sconfitta, lasciando il team senza rappresentanti in gara. La manifestazione si sta svolgendo attualmente in una località europea, con le fasi iniziali ancora in corso.

Si esaurisce la presenza dell’Italia agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare femminile Gianna Stiglich viene eliminata all’esordio (l’azzurra aveva usufruito di un bye al primo turno) dalla testa di serie numero 6, l’ucraina Polina Buhrova, che si impone nettamente con il punteggio di 21-12 21-10 in 31 minuti di gioco. L’ucraina domani affronterà negli ottavi di finale la vincente del match tra la turca Ozge Bayrak e la spagnola Clara Azurmendi. Nel primo game l’ucraina comanda sin dal principio, scava lentamente il gap tra sé e l’azzurra ed incamera tranquillamente la frazione sul 21-12 in 16?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, esordio amaro per Gianna Stiglich: l’azzurra va subito fuori agli Europei Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli EuropeiInizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de... Badminton, Martina Corsini ed Emma Piccinin eliminate all’esordio agli EuropeiDopo tre vittorie arriva il primo stop: si ferma all’esordio la corsa della coppia azzurra composta da Martina Corsini ed Emma Piccinin agli Europei...