PfP lotta ma è sconfitta Biondi esordio amaro

La Pallacanestro Femminile Prato perde in casa contro la Bagalier Feba Civitanova Marche. Non basta l’esordio in panchina di Fabrizio Biondi, che non riesce a risollevare le sorti della squadra. La partita si conclude 50-56, lasciando i tifosi delusi e con poche speranze di migliorare la classifica.

La Pallacanestro Femminile Prato perde una bella occasione per muovere la classifica. Non basta l’esordio in panchina di Fabrizio Biondi per strappare il successo contro la Bagalier Feba Civitanova Marche, che si impone sul parquet della Toscanini per 50-56, nel match valido per la 17° giornata di Serie B. Dopo l’inizio forte delle marchigiane (0-6) e il conseguente timeout chiesto dal coach delle locali, la Rlc Sistemi piazza un break di 8-0 che le dà coraggio. Al 10’ il tabellone luminoso recita 16-14. Nel secondo quarto, le bombe di Cecchi e Trucioni creano il primo considerevole allungo delle padroni di casa (27-16). 🔗 Leggi su Lanazione.it

