+Europa scacco alla segreteria | il voto che non ha sfiduciato Magi

Durante la seconda giornata dell’Assemblea nazionale di +Europa, avvenuta domenica 19 aprile, si è svolto un confronto acceso tra i membri del movimento. In questa occasione, è stato sottoposto a voto un documento che avrebbe potuto portare alle dimissioni del segretario, ma alla fine la sfiducia non è passata. La riunione ha coinvolto diverse fazioni e ha suscitato tensioni tra i partecipanti.

Durante la seconda giornata dell’Assemblea nazionale di +Europa, tenutasi domenica 19 aprile, un acceso confronto ha rischiato di cambiare radicalmente la leadership del movimento. Una proposta volta a rimuovere l’attuale segreteria è stata sottoposta al voto dei delegati, ma la successiva decisione della presidenza dell’assemblea ha bloccato l’operazione, mantenendo in carica Riccardo Magi e i suoi collaboratori. Il voto che ha scosso l’assemblea e il blocco statutario. Il clima si è fatto serrato quando Matteo Hallissey, che ricopre la carica di presidente del partito oltre a quella di vertice dei Radicali italiani e risulta essere un stretto collaboratore dell’ex segretario Benedetto Della Vedova, ha presentato una mozione per azzerare la segreteria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - +Europa, scacco alla segreteria: il voto che non ha sfiduciato Magi Notizie correlate Ungheria al voto: il gioco di Orbán che mette in scacco l’EuropaLe prossime consultazioni elettorali in Ungheria si inseriscono in un clima di estrema tensione diplomatica, dove il destino del Paese sembra... Leggi anche: Anche + Europa in balìa delle correnti. Magi sfiduciato dall’Assemblea nazionale, ma niente congresso. Lo statuto lo salva Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ungheria: scacco matto a Orbán; Intervista a Boris Johnson: Teheran ha fatto scacco matto agli Usa; Scacco alla bisca clandestina dei Casalesi nell’Agro Aversano, vi giravano 45mila euro in contanti; Biennale sotto scacco | l’UE minaccia 2 milioni per il padiglione russo. #Crosetto su #Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua - facebook.com facebook Giornata internazionale della cannabis, Radicali e +Europa fumano a Piazza Montecitorio. Magi: "Si tratta di una stretta di stampo proibizionista, protesta non violenta" #ANSA x.com