Le elezioni in Ungheria si svolgono in un momento di forte tensione diplomatica, con il paese che sembra legato agli interessi di Mosca. La campagna elettorale è accompagnata da scambi di accuse tra le forze politiche e da dichiarazioni che evidenziano le divisioni interne. La consultazione rappresenta un passaggio cruciale per il futuro politico dell’Ungheria e per i rapporti con l’Unione Europea.

Le prossime consultazioni elettorali in Ungheria si inseriscono in un clima di estrema tensione diplomatica, dove il destino del Paese sembra intrecciarsi indissolubilmente con gli interessi di Mosca. Mentre i cittadini si preparano al voto, l’attenzione internazionale si sposta sulla figura di Orbán, la cui posizione politica rappresenta un pilastro fondamentale per le strategie del Cremlino in Europa. L’incastro geopolitico tra Budapest e il Cremlino. Il legame tra la leadership ungherese e la Russia non è solo ideologico, ma si manifesta attraverso azioni concrete che hanno paralizzato le decisioni dell’Unione Europea. Budapest ha infatti esercitato un potere di veto decisivo, bloccando l’erogazione di un prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria al voto: il gioco di Orbán che mette in scacco l’Europa

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