Sovranità in vendita | se anche la geopolitica è in mano alle Big Tech

Le Big Tech hanno preso il controllo della geopolitica, portando alla vendita della sovranità nazionale. In due decenni, aziende come Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft hanno accumulato un potere così grande da influenzare decisioni politiche e economiche dei governi. La loro presenza si estende anche in Cina, con giganti come Alibaba e Tencent che rafforzano questa tendenza. Questi colossi dominano i mercati e spesso si muovono senza rispettare le frontiere. La loro forza cresce, modificando il modo in cui i paesi si relazionano tra loro.

Negli ultimi vent’anni le grandi piattaforme digitali, note anche come il gruppo Big Tech – Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, affiancate dai giganti cinesi come Alibaba, Tencent e JD – sono diventate il cuore pulsante dell’economia globale. La loro capitalizzazione ha ormai raggiunto o superato il Pil di Paesi come Germania, India o Giappone. Nvidia, valutata dieci miliardi nel 2015, nel 2025 ha oltrepassato i cinquemila miliardi: se fosse uno Stato, sarebbe la terza economia mondiale. La somma dei profitti operativi delle prime dieci aziende tecnologiche sfiora i mille miliardi di dollari l’anno, senza debiti netti.🔗 Leggi su Tpi.it

