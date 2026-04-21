Europa frammentata | il nuovo asse Parigi-Londra sfida l’Unione

Negli ultimi mesi si sono intensificate le tensioni tra alcuni paesi europei, con nuove alleanze che si formano al di fuori delle istituzioni comunitarie tradizionali. La collaborazione tra le capitali di alcuni Stati e la crescente autonomia delle relazioni bilaterali stanno contribuendo a una crescente frammentazione del continente. Questi sviluppi stanno portando a un nuovo assetto geopolitico, che mette in discussione l’unità politica dell’Europa come era stata immaginata fino a ora.

Le tensioni geopolitiche e le profonde spaccature civili tra i diversi blocchi continentali stanno ridisegnando i confini invisibili dell’Europa, mettendo in discussione l’idea stessa di un’unità politica compatta. Mentre a Parigi si tenta di costruire una linea comune sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz attraverso un gruppo ristretto di leader, i dati sulle iniziative dei cittadini mostrano una frattura quasi insanabile tra l’Occidente e l’Est del continente. La geometria variabile dei vertici franco-britannici. A Parigi si è riunito un gruppo di leader che, secondo le diverse stime riportate, conta tra i 35 e i 50 partecipanti, con l’obiettivo di definire una strategia per la crisi in Medio Oriente e la sicurezza legata allo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa frammentata: il nuovo asse Parigi-Londra sfida l’Unione Notizie correlate Nuovo asse nucleare in Europa: Parigi e Londra guidano il riarmoMentre l’asse tra Washington e Teheran precipita verso un conflitto aperto, l’Europa si trova davanti a un bivio geopolitico che minaccia di... Leggi anche: Borsa: Europa poco mossa in apertura, Parigi +0,03%, Londra -0,05% Approfondimenti e contenuti Trenitalia (Fs) guarda a Londra: nuovo centro di manutenzione a ParigiNuovo passo nello sviluppo internazionale del gruppo Ferrovie dello Stato. Trenitalia France ha firmato con Sncf Réseau un accordo di locazione della durata di 35 anni per un’area ferroviaria situata ... ilsole24ore.com Borsa: l'Europa festeggia la bocciatura dei dazi, a Parigi nuovo recordLe Borse europee festeggiano dopo la bocciatura dei dazi di Donald Trump da parte della Corte Suprema Usa. Nel Vecchio continente si registra il balzo dei settori che erano stati maggiormente ... ansa.it