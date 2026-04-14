Nuovo asse nucleare in Europa | Parigi e Londra guidano il riarmo

In Europa si assiste a un rafforzamento delle capacità nucleari, con Parigi e Londra impegnate in programmi di sviluppo e modernizzazione. Nel frattempo, i rapporti tra Washington e Teheran si deteriorano, avvicinando la regione a un possibile conflitto. Questa situazione crea una tensione crescente che potrebbe influenzare le decisioni strategiche dei paesi europei e alterare gli equilibri di potere nel continente.

Mentre l’asse tra Washington e Teheran precipita verso un conflitto aperto, l’Europa si trova davanti a un bivio geopolitico che minaccia di ridisegnare i confini della sovranità nazionale. La spinta verso una difesa comune non passa più attraverso le istituzioni centralizzate di Bruxelles, ma attraverso un asse strategico guidato da Parigi, Berlino e Londra, che sta delineando una realtà confederale capace di rispondere alle pressioni esterne senza passare per la burocrazia europea. Il internazionale è stato scosso dalle recenti tensioni in Medio Oriente, con gli scontri tra Israele e gli attori coinvolti in Libano, Siria e Iran che hanno messo in luce l’instabilità globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo asse nucleare in Europa: Parigi e Londra guidano il riarmo Leggi anche: Marco Rubio: l’Occidente non è finito, ma l’Europa resta divisa su riarmo e nucleare Corsa al riarmo, Macron aumenta l’arsenale nucleare: la guerra in Medo Oriente spinge la deterrenza francese in EuropaParigi aumenta le testate e riduce la trasparenza: la “dissuasione avanzata” spinge l’Europa verso un nuovo riarmo nucleare Mentre l’attenzione...