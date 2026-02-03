Parcheggi blu si tornerà alle vecchie tariffe | ecco quando

Il Comune di Piacenza ha deciso di ripristinare le vecchie tariffe per i parcheggi blu. Dopo aver affidato temporaneamente il servizio a “Gps-Piacenza Parcheggi”, si pensa di tornare alle tariffe precedenti. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve, ma non ci sono ancora date certe. I residenti e gli automobilisti aspettano aggiornamenti e si preparano a nuove modalità di pagamento.

Approvata la mozione di Zandonella (Lega) che chiedeva di eliminare gli aumenti scattati per il parcheggio di piazza Cittadella. Pagani (Pc Oltre): «Dobbiamo però incentivare l’uso della bici in centro» Parcheggi blu a pagamento: prima o poi si tornerà alle vecchie tariffe, quando il Comune bandirà nuovamente il servizio di gestione delle soste, in precedenza in mano a “Gps-Piacenza Parcheggi”. Non all’euro e cinque centesimi di un tempo, perché nel frattempo un adeguamento Istat (per l’inflazione) di 17 centesimi, scattato nel gennaio 2024, è impossibile da eliminare. Però quei 28 centesimi che erano stati aggiunti per finanziare il parcheggio interrato di piazza Cittadella, non saranno più necessari: il parcheggio non si fa più.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Parcheggi Blu Ecco dove sono le nuove strisce blu: il dettaglio delle tariffe nei quasi 5mila parcheggi a pagamento della città Zandonella (Lega): «Ripristinare subito le vecchie tariffe delle strisce blu» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Parcheggi Blu Argomenti discussi: Scontro sul bilancio in conferenza dei capigruppo: si torna in aula, ma senza Masci nessun accordo; Bari, test di carico per il Ponte Garibaldi: sensori pronti a verificare la 'resistenza' della struttura; I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Parcheggi Movicentro, stasera il bivio in Commissione: accordo con Sipac o contenzioso milionario?; Cagliari, il valzer dei colori nei nuovi mastelli per tutti: la carta diventa blu, la plastica sarà tutta in giallo. Parcheggi in città, il Cantarane diventa a pagamento: 2 euro l'ora. I cittadini: «È un disagio». Da marzo si paga anche domenica pomeriggioTREVISO - Continua a far discutere il nodo parcheggi in città. Dall’altro ieri il Cantarane è ufficialmente diventato a pagamento, con tanto di strisce blu fresche ... ilgazzettino.it Piano parcheggi, meno soste: ora si riscopre la camminata. «Non si può pagare per lavorare»RIETI - Nuovo piano parcheggi, ci si abitua ad andamento lento. Dopo l’entrata a regime, a fine di ottobre, delle Oasi Blu che hanno reinserito dopo anni di sosta libera il parcheggio a pagamento ... ilmessaggero.it Mi Manda Rai Tre. . Auto parcheggiate in strada all’insaputa dei proprietari Mi Manda Rai Tre torna sul fenomeno dei “parcheggi selvaggi”: strutture che, dopo aver incassato il pagamento per un parcheggio sicuro, spostano le auto in strada o in aree non cust - facebook.com facebook

