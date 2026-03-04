A Milano, il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha approvato all’unanimità la lista dei candidati per il nuovo cda. A Siena, invece, rimane ancora da completare una posizione chiave, che potrebbe influenzare le prossime decisioni sulla composizione del consiglio. La situazione in entrambe le città si sta definendo in vista delle prossime assemblee.

di Andrea Ropa A Milano la partita si chiude con una lista unitaria, a Siena resta ancora una casella decisiva da riempire. Il rinnovo dei vertici di Banco Bpm procede nel segno della continuità, mentre in casa Montepaschi il dossier governance è ancora aperto e ruota attorno al nome dell’ad. Il cda di Piazza Meda ha approvato all’unanimità la propria lista per l’assemblea, ricandidando Giuseppe Castagna come amministratore delegato e Massimo Tononi come presidente. Una scelta che punta a consolidare il percorso degli ultimi anni, segnato da una capitalizzazione di Borsa salita a 20 miliardi e oltre 3 miliardi di dividendi distribuiti negli ultimi due esercizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banco Bpm, via libera alla lista del cda

