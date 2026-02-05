Agricole chiede spazio nel cda di Banco Bpm

Gli agricoltori chiedono di entrare nel consiglio di amministrazione di Banco Bpm. Vogliono una rappresentanza pari al 20% della quota sociale. La richiesta mira a ottenere più voce in capitolo nelle decisioni della banca, che finora ha avuto un’assenza significativa di membri agricoli nel board. La questione è diventata calda e potrebbe portare a nuove trattative tra le parti.

«Vogliamo avere una rappresentanza nel cda di Banco Bpm equivalente alla nostra quota del 20 per cento. Queste questioni sono attualmente in fase di discussione, ma è ancora troppo presto per entrare nei dettagli». Lo ha dichiarato ieri l'amministratore delegato del Crédit Agricole, Olivier Gavalda (in foto), in occasione della presentazione dei conti 2025 che si sono chiusi con un utile netto in aumento dell'1,3% a 8,75 miliardi. «Vedremo a tempo debito se è nel nostro interesse aumentare la partecipazione in Bpm, al momento non è una questione rilevante per il Crédit Agricole», ha aggiunto Gavalda, sottolineando che l'istituto milanese guidato da Giuseppe Castagna - nel cui capitale l'Agricole ha facoltà di crescere fino alla soglia d'Opa del 29% - contribuirà all'utile del gruppo transalpino con circa 100 milioni a trimestre dopo il consolidamento della quota.

