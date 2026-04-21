Eu Inc | verso un regime giuridico unico per le imprese dell’Unione

Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026, è stato pubblicato un articolo che analizza le proposte di unificazione normativa per le imprese all’interno dell’Unione Europea. Il testo, scritto da un membro del Comitato di Redazione di un sito dedicato allo sviluppo sostenibile, descrive i piani di creare un quadro giuridico comune per le imprese europee. Non vengono menzionati dettagli specifici sulle iniziative o sui soggetti coinvolti.

TESTO di Luigi Di Marco, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 26 marzo 2026 Settimana 16-22 marzo. Sostegno al multilateralismo, condanna delle azioni di Iran e Israele, risposte alla crisi energetica, rimuovere le barriere interne al mercato con l’iniziativa “28esimo regime”. Novità emergenti della scorsa settimana sono le conclusioni adottate con la riunione del Consiglio europeo del 19 marzo e l’adozione da parte della Commissione europea il 18 marzo dell’attesa iniziativa “ ventottesimo regime” definita quale “pietra angolare” della tabella di marcia “ Un’Europa, un mercato ” nel quadro della Bussola europea per la competitività e della Strategia per il mercato unico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

One Europe, One Market by 2027: Von der Leyen Unveils EU Transformation Plan!

Notizie correlate

Vertice Ue, Costa: “Consenso su semplificazioni e regime unificato per le imprese”. Von der Leyen: “A marzo la roadmap per il mercato unico”Il vertice Ue informale sulla competitività andato in scena nel castello di Alden Biesen, in Belgio, ha visto gli Stati membri ancora spaccati: da un...

“Eu policies and global challenges”, tavola rotonda sulle sfide globali dell’Unione europea oggiROMA - Lunedì 2 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Eu...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 28° regime: la Commissione europea ha presentato EU Inc., il regolamento per un mercato unico dell’innovazione; Startup e 28° regime: Eu Inc, la società digitale che prova a trattenere i talenti nel Vecchio Continente; Eu Inc. La nuova ‘società europea a responsabilità limitata’; Aprire un’impresa in Europa è ancora troppo complicato. Bruxelles ha una proposta.

Eu Inc: verso un regime giuridico unico per le imprese dell’UnioneNella riunione del 19 marzo, il Consiglio europeo ha proceduto a uno scambio di opinioni con il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in merito alla situazione geopolitica e al ... ansa.it

Eu Inc. La nuova ‘società europea a responsabilità limitata’Con la presentazione della proposta di regolamento sulla Eu Inc. del 18 marzo 2026, la Commissione europea ha preannunciato un cosiddetto 28° regime: un nuovo modello societario uniforme che punta a ... ateneoweb.com

Girls Inc. Signature Event facebook

L'Ambasciata presente all'apertura del nuovo concessionario Maserati presso Motors Inc a Malta @ItalyMFA x.com