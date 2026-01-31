Eu policies and global challenges tavola rotonda sulle sfide globali dell’Unione europea oggi
A Roma, lunedì 2 febbraio, si tiene un convegno dedicato alle sfide dell’Unione europea. L’appuntamento, che comincia alle 10 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, riunisce esperti e politici per discutere delle principali questioni che l’UE affronta oggi a livello globale.
ROMA - Lunedì 2 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Eu policies and global challenges - Tavola rotonda sulle sfide sfide globali dell'Unione europea oggi". Interviene il segretario di presidenza, Alessandro Colucci. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
