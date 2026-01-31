Eu policies and global challenges tavola rotonda sulle sfide globali dell’Unione europea oggi

Da lopinionista.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, lunedì 2 febbraio, si tiene un convegno dedicato alle sfide dell’Unione europea. L’appuntamento, che comincia alle 10 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, riunisce esperti e politici per discutere delle principali questioni che l’UE affronta oggi a livello globale.

ROMA - Lunedì 2 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Eu policies and global challenges - Tavola rotonda sulle sfide sfide globali dell'Unione europea oggi". Interviene il segretario di presidenza, Alessandro Colucci. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

eu policies and global challenges tavola rotonda sulle sfide globali dell8217unione europea oggi

© Lopinionista.it - “Eu policies and global challenges”, tavola rotonda sulle sfide globali dell’Unione europea oggi

Approfondimenti su Eu policies and global challenges

Salone di Bruxelles, al centro dell’auto europea e non solo. Debutti, premi e sfide globali

Il Salone di Bruxelles apre le sue porte il 9 gennaio, confermandosi come punto di riferimento nel panorama automobilistico europeo e internazionale.

Cipro, isola divisa al centro delle nuove sfide dell’Unione europea

Cipro assumerà la presidenza del Consiglio dell’Unione europea nel primo semestre del 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

BREAKING NEWS: France’s President Speaks on Russia, Ukraine & Two-State Solution in Denmark | AC1G

Video BREAKING NEWS: France’s President Speaks on Russia, Ukraine & Two-State Solution in Denmark | AC1G

Ultime notizie su Eu policies and global challenges

Argomenti discussi: Il Dialogo di Caterina da Siena: un monumento della prosa e della spiritualità del Trecento; Geopolitics. Nerozzi: The old frameworks no longer apply. And Europe must change; Waste Water Directive: 10 billion tax for the European pharmaceutical industry; QS World University Rankings Europe 2026. Unipd among Europe’s leading universities.

Eu Policies and global Challenges. Overview on European Union nowadays (Bardi Edizioni): intervista all'autore Francesco Nicola Maria Petricone06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di ... radioradicale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.