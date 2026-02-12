Vertice Ue Costa | Consenso su semplificazioni e regime unificato per le imprese Von der Leyen | A marzo la roadmap per il mercato unico

Questa mattina si è aperto il vertice Ue informale nel castello di Alden Biesen, in Belgio. I rappresentanti degli Stati membri hanno discusso di semplificazioni e di un regime unificato per le imprese. Costa ha detto che c’è stato un consenso su queste proposte, mentre Von der Leyen ha annunciato che a marzo verrà presentata una roadmap per il mercato unico. Sullo sfondo, resta la divisione tra il nuovo asse Roma-Berlino e le proposte di Macron.

Il vertice Ue informale sulla competitività andato in scena nel castello di Alden Biesen, in Belgio, ha visto gli Stati membri ancora spaccati: da un lato il nuovo asse Roma-Berlino, dall’altro le proposte del presidente francese Emmanuel Macron. Finito l’incontro, però, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha annunciato che si è trovato “consenso unanime” sulla necessità di “spingere sull’agenda della semplificazione ” e “sull’arrivare a risultati concreti in marzo” quando si terrà un Consiglio europeo. I leader hanno anche “accettato la sfida di Enrico Letta ” sul mercato unico e concordato “sull’importanza di procedere rapidamente quest’anno con il 28esimo regime per le imprese, per garantire che le nostre possano operare senza problemi nei nostri 27 Stati membri con un insieme semplice e unico di regole aziendali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

