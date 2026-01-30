Patrimonio storico della Tuscia 2 milioni di euro dal governo | la lista degli interventi

Nei prossimi mesi, il governo stanzia quasi due milioni di euro per restaurare e valorizzare i siti storici della Tuscia. Interventi sono previsti per rinnovare monumenti e aree archeologiche nel Viterbese, puntando a preservare il patrimonio e attirare visitatori. I fondi arriveranno presto e sono già stati pianificati i primi lavori.

Importante investimento sul patrimonio storico della Tuscia, con l'arrivo di quasi due milioni di euro destinati a riqualificare gioielli architettonici e siti archeologici del viterbese. Il via libera è arrivato dal consiglio superiore dei beni culturali, che ha approvato uno stanziamento complessivo di 1 milione 897mila euro per il triennio 20252027. Le risorse verranno distribuite su diversi comuni della provincia per interventi di restauro e riqualificazione. A Bolsena sono previsti 480mila euro per il recupero della facciata e delle sculture della basilica dei santi Giorgio e Cristina, mentre 150mila euro serviranno per l'allestimento dei depositi al palazzo delle Forre di Civitella d’Agliano, all'ex carcere di Montefiascone, a palazzo San Giovanni a Castiglione in Teverina e nell'area di Poggio Moscini.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Tuscia Patrimonio Prius, ok all’avvio delle attività di progettazione degli interventi: interventi per 22 milioni di euro La Giunta comunale ha dato il via libera alla fase di progettazione degli interventi finanziati dal programma Prius, dedicato alla rigenerazione urbana sostenibile. 1,7 milioni di euro per quattro comuni della Tuscia: "Per migliorare servizi e qualità della vita" Un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato a quattro comuni della Tuscia, nell'ambito di un programma regionale di investimenti pubblici, mira a migliorare servizi e qualità della vita nella zona. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Tuscia Patrimonio Argomenti discussi: Giornata della scrittura a mano, il corsivo come Patrimonio Culturale dell’Umanità; Viterbo, porta dell’Etruria nascosta; Strategie di salvaguardia patrimonio cinematografico, convegno di UniUd 28-30 gennaio; Cucina italiana patrimonio mondiale immateriale dell’Umanità, il Club Enogastronomico Viterbese dedica la prima conviviale all’importante riconoscimento. Economia del turismo: città e borghi d'arte attirano oltre il 40% dei flussi turistici.Nel 2022 ha visto crescere le presenze turistiche del 41% sull’anno precedente, poi salite di un ulteriore 16% nel 2023. «La presenza di un bene patrimonio Unesco dona alle destinazioni senza dubbio ... quotidianodipuglia.it Alla scoperta della Tuscia con iO Donna, tra storia e peonie in fioreIl primo giorno si parte da Sutri, uno dei borghi più belli d’Italia, con un Duomo di origine romanica e un Parco Archeologico in cui scoprire un anfiteatro romano scavato nel tufo e una vasta ... iodonna.it Il massmediologo raccoglie l’appello dell’ex sindaco Ammendolia: «Tutelare un patrimonio storico e culturale» - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.