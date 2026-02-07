Olimpiadi Invernali | Ita Airways investe nel Paese 650 milioni per infrastrutture e turismo

Ita Airways investe 650 milioni di euro in infrastrutture e turismo legati alle Olimpiadi invernali. La compagnia aerea vuole rafforzare la sua presenza nel Paese e sostenere l’evento che porta tantissimi visitatori e investimenti. Il presidente Francesco Pappalardo spiega che è un passo importante, necessario per prepararsi all’arrivo di atleti e spettatori da tutto il mondo.

Ita Airways si schiera con forza al fianco delle Olimpiadi invernali, un gesto simbolico quanto concreto che il Presidente della compagnia, Francesco Pappalardo, ha definito una necessità. L'annuncio, giunto in una giornata in cui la competizione olimpica è già avvolta da un'atmosfera di crescente entusiasmo, sottolinea l'importanza che lo sport e i valori che esso incarna rivestono per la compagnia aerea italiana. Non si tratta di un semplice gesto di sponsorizzazione, ma di un'adesione che affonda le radici nella volontà di Ita Airways di supportare l'eccellenza italiana e di contribuire alla promozione del Paese nel mondo.

