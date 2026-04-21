Martedì 21 aprile 2026, i numeri estratti per il SuperEnalotto, il Lotto e il 10eLotto sono stati comunicati. La vincita del SuperEnalotto ha raggiunto i 152 milioni e 600 mila euro, mentre i dettagli delle altre estrazioni sono stati resi noti in giornata. Gli appassionati hanno seguito con attenzione l’evento, aspettando di scoprire se i loro numeri sono stati estratti. Nessuna informazione aggiuntiva sui numeri estratti o sui vincitori è stata diffusa al momento.

Milano, 21 aprile 2026 – Indovinare la sestina del SuperEnalotto questa sera, martedì 21 aprile, vale un tesoro da 152 milioni e 600mila euro. Una cifra mostruosa rappresenta il montepremi più alto al mondo dei giochi legati alla fortuna o meglio al caso. Anche sabato 18 aprile nessuno ha indovinato il 6 ma la Lombardia ha portato a casa una serie di premi minori e di vincite a Lotto e 10eLotto . Immagini di giocate al Superenalotto con il montepremi di 100.000.000 di euro Foto arcieri L’ultimo “6” è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di martedì 21 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 7 Aprile 2026

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