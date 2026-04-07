Questa sera, martedì 7 aprile 2026, si tiene l’estrazione dei giochi numerici come il SuperEnalotto, il Lotto e il 10eLotto. Per il SuperEnalotto, il montepremi in palio raggiunge i 145,9 milioni di euro. I numeri vincenti saranno comunicati subito dopo i controlli ufficiali, e le estrazioni si svolgono in diretta da diverse sedi autorizzate. Nessuna altra informazione sui risultati è disponibile al momento.

Milano, 7 aprile 2026 – Questa sera, martedì 7 aprile, indovinare la sestina vincente al Superenalotto vale 145,9 milioni di euro. Anche sabato 4 nessuno si è assicurato il tesoro e quindi la caccia riparte oggi con un montepremi ovviamente più ricco. Cene: centrato il 5 al SuperEnalotto, il vincitore porta a casa quasi 35mila euro L’ultima vincita milionaria risale ormai al 22 maggio 2025. Quella sera a esultare fu la Lombardia. Il “6”, infatti, venne realizzato a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 7 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025

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