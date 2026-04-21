Nel momento più importante della stagione, durante la sfida decisiva contro l’Ascoli, l’allenatore ha potuto contare di nuovo sui giocatori più esperti. Dopo un periodo di difficoltà, la squadra ha mostrato un miglioramento nelle prestazioni esterne, con alcune azioni decisive create dagli attaccanti e dai centrocampisti. La partita si è sbloccata grazie a un gol arrivato in un momento chiave, segnando un punto di svolta nella corsa alla salvezza.

di Andrea Lorentini Nel momento decisivo della stagione, quello della volata finale contro l’ Ascoli, l’ è tornata a volare con le sue ali. E non è un semplice gioco di parole. Ci sono i numeri a certificarlo: nelle ultime due vittorie contro Livorno e Pineto, 4 dei 6 gol realizzati, portano la firma degli esterni offensivi. Varela ha sigillato il derby contro i labronici, Arena, Tavernelli e Pattarello hanno chiuso e poi arrotondato il punteggio nella trasferta in Abruzzo. Per Bucchi un’ottima notizia. Il tecnico ha riscoperto, infatti, la vena dei suoi giocatori di maggior qualità e talento proprio nelle partite cruciali. Contro la Torres ci si attende che siano ancora loro decisivi per trascinare il Cavallino in serie B.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esterni decisivi nella volata finale. Bucchi ha ritrovato le sue frecce

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