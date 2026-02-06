Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, festeggia un anno di successi. È stato nominato allenatore del mese di gennaio in serie C e riceverà il premio domenica, durante la partita contro la Pianese.

di Andrea Lorentini Cristian Bucchi è l’allenatore del mese di gennaio in serie C. Il tecnico amaranto riceverà il premio domenica prossima in occasione della gara casalinga contro la Pianese. Un riconoscimento che è stato istituito a partire dal nuovo anno dalla Lega Pro insieme a Lavoropiù, main partner della serie C, pensato per valorizzare gli allenatori che oltre ai risultati sportivi si distinguono per la capacità di guidare le persone e costruire un gruppo solido e competitivo. Come si legge nella motivazione Bucchi ha dimostrato "leadership, visione e attenzione al capitale umano, elementi fondamentali tanto nello sport quanto nel lavoro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bucchi, un anno di successi con l’Arezzo. Ora la nomination che premia le sue capacità

Approfondimenti su Cristian Bucchi

L’Arezzo di Bucchi si presenta con sei volti nuovi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cristian Bucchi

Argomenti discussi: Un anno di Cristian Bucchi. Identità, equilibrio, serenità e il sogno della serie B; Bucchi: La squadra ha combattuto, le ottime percentuali da tre punti di Pesaro hanno fatto la differenza; Prestazione quadrata e porta inviolata: Bucchi promuove l’Arezzo; L'Arezzo gioca a Guidonia, Bucchi in emergenza per il ruolo di terzino destro.

Cristian Bucchi è il migliore allenatore del mese di gennaioCristian Bucchi è stato eletto miglior allenatore del mese di gennaio. Lega Pro e Lavoropiù hanno lanciato il nuovo riconoscimento Allenatore del Mese Lavoropiù, scegliendo di inaugurarlo proprio ... corrierediarezzo.it

Arezzo, road map e scontro diretto. Tutti i crocevia di Bucchi per la BCon l’anno nuovo è un Cavallino che è tornato a galoppare forte. Dopo la flessione di dicembre – due punti in tre partite – le due vittorie consecutive nelle prime due gare del 2026 hanno permesso all ... lanazione.it

Amaranto Channel. . Esattamente un anno fa Cristian Bucchi prendeva il posto di Troise. Ha cambiato il Cavallino Rampante e sta guidando la scalata alla B. #SSArezzo #Bucchi #AmarantoChannel facebook