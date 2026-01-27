Dalle vette dell' Appennino alle Dolomiti | il Cai Forlì presenta il ricco calendario escursionistico del 2026

Il Cai Forlì ha annunciato il calendario escursionistico per il 2026, offrendo opportunità di scoperta e cammino lungo le vette dell'Appennino e delle Dolomiti. Un programma pensato per gli appassionati di montagna, con escursioni che si svolgeranno durante tutto l’anno, promuovendo il rispetto e la conoscenza del territorio. Un’occasione per vivere momenti di natura e condivisione in modo semplice e rispettoso.

Il 2026 si apre con la promessa di passi lenti, zaini in spalla e orizzonti sempre nuovi. Per gli amanti della montagna e del camminare, la sezione forlivese del Club Alpino Italiano ha appena svelato il nuovo calendario escursionistico: un viaggio lungo dodici mesi, capace di parlare tanto ai.🔗 Leggi su Forlitoday.it

