Essepigi sale in paradiso Il successo vale la serie B

La Essepigi Techfem Fano Rugby ha raggiunto la promozione in Serie B dopo una seconda occasione favorevole. La squadra aveva già messo in cassaforte la promozione grazie alla sconfitta di Pesaro nello scontro diretto, anche se con un margine minimo. La vittoria in questa partita ha permesso di festeggiare ufficialmente l’obiettivo raggiunto, completando così un percorso iniziato con una prima occasione sfumata.

Il secondo tentativo è stato quello buono per festeggiare la storica promozione in B per la Essepigi Techfem Fano Rugby, che con la sconfitta col minimo scarto nello scontro diretto di Pesaro aveva comunque già posto una pesantissima ipoteca sul salto di categoria. Il capolavoro della squadra fanese è stato completato con la perentoria affermazione sul Rugby Falconara Dinamis, la quindicesima in sedici incontri stagionali, regolato col punteggio di 61-0 sul terreno amico di Tombaccia. I ragazzi del presidente Giorgio Brunacci avevano bisogno di una vittoria con almeno quattro mete segnate per incamerare anche il punto bonus offensivo, così...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Essepigi sale in paradiso. Il successo vale la serie B Notizie correlate Rugby serie C. Essepigi alla prova del derby. Con Macerata per l’imbattibilitàIl coefficiente di difficoltà per l’ancora imbattuta Essepigi Techfem, serie C, si alzerà domenica prossima 1 marzo, quando dalle ore 15 alla... Il Monti piega la Marmese e sale in Paradiso. Paese in festa per il traguardo promozioneMonti 5 Marmese 1 MONTI: Vegnuti (74’ Fabbri), Bertipagani, Richieri, Chelotti Federico, Tarantola, D’Imporzano, Bellacci, Grassi (56’ Manassero),...