Rugby serie C Essepigi alla prova del derby Con Macerata per l’imbattibilità

Domenica si giocherà il derby di rugby tra Essepigi Techfem e Macerata, due squadre che finora hanno mostrato un andamento positivo nel campionato di serie C. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe, con l’obiettivo di consolidare le rispettive posizioni in classifica. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni, offrendo uno spettacolo di grande livello per gli appassionati del rugby locale.

Il coefficiente di difficoltà per l'ancora imbattuta Essepigi Techfem, serie C, si alzerà domenica prossima 1 marzo, quando dalle ore 15 alla Tombaccia, nella quarta giornata di ritorno, si misurerà con un Macerata Rugby che sin qui ha incamerato 22 punti contro i 48 dei fanesi (che hanno anche un match da recuperare il 29 marzo con l'UR San Benedetto come il Pesaro contro l'Ascoli). Intanto si è aggiudicata la terza gara su tre l'U18 FanoSena, che nel Livello 3 Regionale stavolta si è imposta per 34-12 in trasferta sull'UR Anconitana sua più diretta inseguitrice. "C'è voluto un tempo per trovare ritmo e compattezza contro i dorici, bravi a...