Il Monti piega la Marmese e sale in Paradiso Paese in festa per il traguardo promozione

Nel match tra Monti e Marmese, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 5 a 1. Nella formazione del Monti, sono stati sostituiti diversi giocatori nel corso della partita, tra cui Vegnuti al 74’, Grassi al 56’, Chelotti Fabio al 62’, Alieny al 67’, e Venturini al 73’. La Marmese ha schierato diversi titolari, ma non ha segnato durante l’incontro. La squadra di casa ha raggiunto la promozione.

Monti 5 Marmese 1 MONTI: Vegnuti (74’ Fabbri), Bertipagani, Richieri, Chelotti Federico, Tarantola, D’Imporzano, Bellacci, Grassi (56’ Manassero), Alieny (67’ Saisi), Chelotti Fabio (62’ El Khir), Venturini (73’ Cresci). A disp.: Crispi, Baldi Galleni, Panati, Cini, Del Sarto. All.: Balloni. MARMESE: Belloni Alessandro, Quattrocchi, Giusti, Giannoni, Benedetti, Troisi, Lavaggi, Fassoni, Pedrazzi, Di Lorenzo, Taouil. All.: Belloni Roberto. Arbitro: Ruggeri di Carrara. Marcatori: 17’ Richieri, 33’ Di Lorenzo, 36’ rig. 62’ e 75’ Tarantola, 72’ Manassero. MONTI – Mezzi nudi, le maglie cambiate, qualcuna oltre la suddivisione che tiene lontani i tanti tifosi albiceleste, più qualche amico venuto dal mondo pallonaro della LunigianPalla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Monti piega la Marmese e sale in Paradiso. Paese in festa per il traguardo promozione Articoli correlati Promozione. La Sinalunghese cala il ’tris’ e sale al terzo postoLa terza vittoria consecutiva ha fatto bene a morale e classifica per una Sinalunghese che risalita al terzo posto a meno cinque punti dalla... Il Paese delle tradizioni: il nuovo traguardo di Beppe ConvertiniIl Paese delle tradizioni: il nuovo traguardo di Beppe Convertini A Montecitorio la presentazione del libro “Il Paese delle tradizioni” di Beppe... Approfondimenti e contenuti su Monti piega Argomenti discussi: Il look di Ilary Blasi per la seconda puntata del GF Vip: è minimal ma col colletto di cristalli; Il Monti piega la Marmese e sale in Paradiso. Paese in festa per il traguardo promozione.