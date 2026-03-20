Corea del Nord Kim sale su un carro armato insieme alla figlia durante un' esercitazione militare

Il leader nordcoreano Kim Jong Un è stato visto in pubblico durante un’esercitazione militare, accompagnato dalla figlia adolescente. In questa occasione, Kim è salito a bordo di un carro armato insieme a lei. L’evento è stato documentato da testimoni presenti sul campo, senza che siano stati comunicati altri dettagli o commenti ufficiali.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un è apparso in pubblico insieme alla figlia adolescente durante un’esercitazione militare, salendo con lei su un carro armato. L’evento, diffuso dai media statali, è solo l’ultimo di una serie di apparizioni pubbliche durante le quali hanno assistito a lanci di razzi e a test con armi leggere. Negli ultimi mesi, Kim Ju Ae è stata presente accanto al padre in varie occasioni ufficiali, alimentando ipotesi sul suo possibile ruolo futuro nella leadership del Paese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord, Kim sale su un carro armato insieme alla figlia durante un'esercitazione militare Articoli correlati Corea del Nord, Kim Jong Un e la figlia di 13 anni assistono a un'esercitazione militareIl leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha assistito a un’esercitazione militare che ha coinvolto 12 lanciarazzi al largo della costa orientale... Corea del Nord, Kim Jong Un alla parata militareMercoledì il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto una parata militare notturna a Pyongyang per celebrare la conclusione del congresso del Partito... Contenuti e approfondimenti su Corea del Nord Kim sale su un carro... Temi più discussi: Dalla Corea del Nord il grido della sorella di Kim: Seul e Washington fanno le prove per occuparci; Corea del Nord al voto, affluenza del 99,99%: Kim Jong-un alle urne in una miniera; La prova di forza di Kim: lanciati 10 missili durante le esercitazioni del Sud con gli Usa; La Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone. Corea del Nord, Kim sale su un carro armato insieme alla figlia durante un'esercitazione militare(LaPresse) Il leader nordcoreano Kim Jong Un è apparso in pubblico insieme alla figlia adolescente durante un’esercitazione militare, salendo con ... stream24.ilsole24ore.com Corea del Nord, mentre il mondo guarda all’Iran, Kim Jong Un mostra i muscoliIl leader nordcoreano assiste a un’esercitazione con 12 lanciarazzi insieme alla figlia Kim Ju Ae, sempre più presente negli eventi militari del regime ... affaritaliani.it #ugdp #AntonioRazzi il mediatore: per risolvere la guerra in Iran potevo andare io in Corea del Nord a dire di far ammorbidire le posizione agli ayatollah, sono stato 14 volte da Kim Jong Un, sono molto amato. x.com La Corea del Nord ha condotto un'esercitazione di tiro con 12 lanciatori multipli da 600 mm, supervisionata da Kim Jong-un, che ha colpito con totale precisione un bersaglio marino a 364 chilometri di distanza, in risposta alle esercitazioni congiunte tra Seul e - facebook.com facebook