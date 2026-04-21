Esercitazione si trasforma in tragedia | l’esplosione del mezzo provoca tre morti

Un’esercitazione militare in Giappione si è conclusa in tragedia, quando un incidente durante un tiro reale ha provocato la morte di tre militari e il ferimento grave di un altro. L’incidente si è verificato in un’area dedicata alle esercitazioni, durante un’attività di addestramento con armi da fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sull’accaduto.

Un’esercitazione militare si è trasformata in tragedia in Giappone, dove un incidente durante un tiro reale ha causato la morte di tre militari e il ferimento grave di un quarto. Il fatto è avvenuto martedì 21 aprile nel poligono di Hijudai, nella prefettura di Oita, e nelle prime ore ha generato una certa confusione sul bilancio effettivo. Le comunicazioni iniziali parlavano infatti di un quadro ancora in evoluzione, poi corretto nel corso della giornata dalle autorità militari giapponesi. Il dato ormai consolidato è questo: i quattro soldati si trovavano a bordo di un Type 10, il carro armato più moderno in dotazione alle Forze di autodifesa terrestri giapponesi, quando si è verificata un’esplosione interna durante l’addestramento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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