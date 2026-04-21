Esperti Onu ' famiglie Dbeibah e Haftar crocevia traffico illecito petrolio'

Esperti delle Nazioni Unite hanno dichiarato che le famiglie di due importanti figure politico-militari in Libia sono coinvolte in attività di traffico illecito di petrolio. In particolare, si riferiscono a Ibrahim Dbeibah e Saddam Haftar, considerati figure chiave nei rispettivi schieramenti politici. Secondo le analisi, le loro relazioni hanno creato un sistema di impunità che ha indebolito le funzioni della National Oil Corporation, compromettendo la tutela degli interessi statali nel settore energetico.

Ibrahim Dbeibah, nipote del premier del governo di Tripoli, e Saddam Haftar, erede designato del generale Khalifa Haftar dominus dell'est libico, "hanno fornito un ombrello di impunità che di fatto ha privato la National Oil Corporation della sua capacità di salvaguardare gli interessi dello Stato". Lo si legge nelle conclusioni del rapporto degli esperti Onu presentato al Consiglio di sicurezza: in Libia "le transazioni nel settore petrolifero e dei carburanti serve gli interessi di reti concorrenti affiliate a gruppi armati". La portata delle esportazioni illecite "ha raggiunto livelli senza precedenti".🔗 Leggi su Lanazione.it

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