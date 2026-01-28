‘Petrolio dorato’ | traffico illecito di oli vegetali esausti sequestrati 3 milioni di euro a 6 indagati

Operazione dei carabinieri smaschera un traffico illecito di oli vegetali esausti. Sei persone sono finite sotto indagine e il sequestro di beni ha raggiunto i 3 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Bologna, ha portato a scoprire un giro di rifiuti organizzato tra diverse regioni, tra Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige e Campania, tra il 2021 e il 2022.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Operazione “Petrolio dorato”, eseguito sequestro preventivo. Nel Lazio e in Campania i carabinieri del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Bologna eseguono un sequestro preventivo di beni emesso dal gip di Bologna, nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo -, nei confronti di 6 indagati: sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, favoreggiamento personale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e abuso d’ufficio, in relazione ai fatti accertati in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige e Campania nel periodo 2021-2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha condotto un'operazione mirata al contrasto del traffico illecito di rifiuti a Niscemi.

CARABINIERI – TUTELA AMBIENTALE * OPERAZIONE PETROLIO DORATO: «SEI INDAGATI CON L’ACCUSA DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI, IN EMILIA ...Nell’ambito di un’operazione condotta nelle Regioni Lazio e Campania, i Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica e del ... agenziagiornalisticaopinione.it

