Epstein files esperti Onu | una rete criminale globale

Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che i file Epstein rivelano una rete criminale a livello mondiale. La causa è la diffusione di documenti che mostrano come il caso coinvolga figure di diversi Paesi e settori. Tuttavia, nonostante lo svelamento di molte prove, le autorità hanno avviato poche nuove inchieste, lasciando ancora molte domande senza risposta.

Le prove contenute negli 'Epstein Files' rivelano "preoccupanti e credibili abusi sessuali, traffico e sfruttamento sistematico e su larga scala di donne e ragazze" E' quanto avvertono esperti delle Nazioni Unite che analizzato il caso Epstein si chiedono come come "una rete del genere abbia potuto prosperare così a lungo nel cuore delle élite politiche, economiche e mediatiche" di vari Paesi. Secondo gli esperti Onu i file Epstein suggeriscono "l'esistenza di un'impresa criminale globale" che solleva "terrificanti implicazioni sul livello di impunità per tali crimini". Alcuni dei fatti descritti potrebbero rientrare secondo il diritto internazionale, in condizioni di schiavitù sessuale, tortura, sparizioni forzate o crimini contro l'umanità.