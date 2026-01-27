Aereo si capovolge e prende fuoco viaggio tra amiche a Parigi si trasforma in tragedia | 6 morti
Un incidente aereo nel Maine ha causato la perdita di sei vite, tra passeggeri ed equipaggio. L'evento, che ha coinvolto un jet privato statunitense, ha trasformato un viaggio tra amiche a Parigi in una tragedia. Questa notizia sottolinea l'importanza della sicurezza e delle verifiche tecniche nel settore aeronautico.
La tragedia nel Maine ha causato sei morti tra passeggeri ed equipaggio del velivolo, un jet di proprietà di una società privata statunitense, uno studio legale di Houston.🔗 Leggi su Fanpage.it
