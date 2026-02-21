Tragedia a Corteno Golgi | stufa a legna provoca un’esplosione | morto 54enne

Una stufa a legna ha causato un’esplosione nella casa di un uomo di 54 anni a Corteno Golgi, provocando la sua morte. L’incidente si è verificato durante le prime ore del mattino, quando l’esplosione ha danneggiato le pareti e causato il crollo di parte del soffitto. I soccorritori hanno fatto il possibile per estrarre l’uomo dalle macerie, ma nulla è stato possibile. La polizia indaga sulle cause dell’incidente.

La tragedia a Corteno Golgi. Un uomo di 54 anni ha perso la vita a seguito di una violenta esplosione verificatasi nella sua abitazione di Corteno Golgi, in provincia di Brescia. L'incidente si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, 21 febbraio, quando un improvviso scoppio ha devastato l'appartamento, lasciando senza scampo il proprietario di casa. L'innesco: un guasto alla stufa e l'accumulo di gas. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine della tragedia ci sarebbe stato un malfunzionamento della stufa a legna, che avrebbe generato un incendio all'interno dell'abitazione.