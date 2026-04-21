Un’indagine ha portato alla luce un giro di escort frequentate da alcuni calciatori di squadre di alto livello. Secondo le testimonianze raccolte, anche durante il periodo di restrizioni legate al Covid-19, si sono svolti numerosi eventi con prestazioni di questo tipo, coinvolgendo alcuni giocatori di squadre di Milano. Tra le rivelazioni ci sono dettagli su incontri con escort e l’uso di sostanze durante tali occasioni, con testimonianze che indicano una costante partecipazione a questo tipo di attività.

Agli eventi mondani con servizio di escort non si rinunciava mai. Anche «nel periodo del lockdown a causa del Covid venivano organizzati quasi tutti i giorni eventi di questo tipo e le ragazze avevano rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti». Sono passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti ieri agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone. Avrebbero gestito, attraverso la Ma.De Milano, un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con pacchetto «all inclusive» del dopopartita: serate in locali a cinque stelle della movida milanese, escort e a volte «sniffate» di gas esilarante.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Escort per i calciatori, il racconti choc: «Anche durante il lockdown sesso e gas esilarante». Spuntano nomi di giocatori di Inter e Milan

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