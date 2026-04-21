Un'inchiesta rivela che alcuni calciatori di tre grandi club italiani partecipavano regolarmente a eventi mondani con escort, anche durante il periodo del lockdown causato dal Covid. Secondo le testimonianze, si organizzavano quasi quotidianamente incontri di questo tipo, coinvolgendo un totale di circa 70 giocatori. Tra le dichiarazioni emerge anche l'uso di sostanze come gas esilarante durante queste occasioni.

Agli eventi mondani con servizio di escort non si rinunciava mai. Anche «nel periodo del lockdown a causa del Covid venivano organizzati quasi tutti i giorni eventi di questo tipo e le ragazze avevano rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti». Sono passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti ieri agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone. Avrebbero gestito, attraverso la Ma.De Milano, un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con pacchetto «all inclusive» del dopopartita: serate in locali a cinque stelle della movida milanese, escort e a volte anche gas esilarante.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Escort per i calciatori, il racconti choc: «Anche durante il lockdown sesso e gas esilarante». Spuntano nomi di 70 giocatori di Inter, Milan e Juve

Escort per i calciatori, il racconti choc: «Anche durante il lockdown sesso e gas esilarante»

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