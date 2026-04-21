escort nella movida milanese alle serate settanta calciatori anche di serie a

Emergono ulteriori dettagli nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano che vede al centro dell'attività investigativa una società attiva nell'organizzazione di eventi nei più noti locali della movida milanese e che ha portato, nelle ultime ore, a disporre gli arresti domiciliari per quattro persone. Secondo l'accusa agli ospiti delle feste, tra cui anche alcuni calciatori, veniva offerto un servizio di escort., Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, che cita fonti qualificate, sarebbero almeno settanta i calciatori che avrebbero partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese finita nel mirino della Procura che sta indagando per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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