Nel mondo del calcio, diversi calciatori sono stati coinvolti in scandali legati a incontri con escort, sia in Italia che all’estero. Tra i nomi più noti ci sono stati quelli di giocatori di diverse nazionalità e di varia epoca, alcuni dei quali sono stati oggetto di cronache giudiziarie o di pubblica discussione. La vicenda riguarda anche episodi di relazioni extraconiugali e situazioni che hanno attirato l’attenzione dei media.

Matrimoni in pezzi, scandali, giri di soldi e chi più ne ha più ne metta. In Inghilterra il binomio escort e calciatori non fa quasi più notizia. Nella Nazionale dei Tre leoni, quando l’allenava Capello, ne usciva uno al giorno. Prima Terry, poi Crouch e Ashley Cole. Quindi Rooney. Wayne finì su tutti i giornali per le confessioni di Jenny Thompson, escort all’epoca ventenne. “Rooney tradisce sua moglie con me. C’è stata una lunga serie di incontri a 1500 euro a notte mentre la moglie era incinta del primo figlio. Rooney mi ha dato una sim card piena di messaggini e mi ha parlato su Skype usando un falso nome. Ogni volta che ci siamo incontrati per fare sesso, è stato sempre nello stesso hotel”, ha raccontato la ragazza, all’epoca 21enne.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Escort e calciatori, quante storie nel mondo! Da Terry a Rooney fino a Benzema. E i due Ronaldo...

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